Deliveroo schaaft aan waardering, na bezwaren beleggers

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Maaltijdbezorger Deliveroo is bij de beursgang in Londen minder waard dan waar het bedrijf in eerste instantie op had gehoopt. Dat verschillende beleggers bezwaar maken tegen de wijze waarop het bedrijf met zijn bezorgers omgaat, lijkt de waarde van de onderneming geen goed te doen. Ook de structuur van het bedrijf, waarbij verschillende stemklassen gaan gelden, roept vraagtekens op.

De maaltijdbezorger rekende er eerder op tot maximaal 8,8 miljard pond (10,4 miljard euro) waard te zijn als woensdag de gang naar de beurs wordt gemaakt. Dat bedrag is nu met 950 miljoen pond verlaagd.

Honderden bezorgers zullen naar verwachting woensdag op het moment van de beursgang het werk neerleggen, uit protest tegen de arbeidsvoorwaarden bij het bedrijf. Volgens een Britse vakbond verdient Deliveroo straks veel geld met de beursgang, maar zijn het loon en de werkomstandigheden van bezorgers achteruit gegaan.

Deliveroo zei eerder al wereldwijd ongeveer 16 miljoen pond te willen uitkeren aan bezorgers bij de beursgang. Bezorgers moeten dan wel minstens een jaar voor het bedrijf werken en 2000 bestellingen hebben bezorgd.

Deliveroo stelt in zijn documenten voor de beursgang dat de resultaten van het bedrijf "negatief zouden worden beïnvloed" als het model waarbij bezorgers als zzp'ers worden gezien, zou moeten worden aangepast. In onder andere Nederland voert Deliveroo een juridische strijd over het al dan niet in dienst moeten nemen van bezorgers.