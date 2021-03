Inmarsat weigert noodcommunicatie schepen te verplaatsen om 5G

BURUM (ANP) - Satellietbedrijf Inmarsat, dat noodoproepen ontvangt van schepen op zee, verzet zich via een kort geding tegen de gedwongen verplaatsing van zijn ontvangstschotels in het Friese Burum. Het bedrijf maakt voor het ontvangen van de noodoproepen al jaren gebruik van dezelfde frequentieband, die de overheid beschikbaar heeft gesteld voor de snelle mobiele 5G-technologie.

Volgens Inmarsat zijn de door de overheid beoogde spectrumwijzigingen helemaal niet nodig, bevestigt het bedrijf na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. De gratis satellietdiensten van het bedrijf voor de veiligheid van zeelieden en 5G zouden prima binnen dezelfde spectrumband kunnen werken. De onderneming heeft al meer dan achttien maanden geprobeerd een oplossing te vinden, maar dat zou door een starre opstelling van de overheid niet mogelijk zijn gebleken.

In het grondstation in Burum ontvang Inmarsat jaarlijks circa 160 oproepen van schepen in nood. Daarmee bestrijkt het station circa een derde van de wereldwijde oproepen. Inmarsat wil graag dat dit werk ongestoord in Friesland kan blijven en hoopt daar weer over met de overheid in gesprek te kunnen. Indien Inmarsat toch wordt gedwongen tot verplaatsing van de activiteiten naar het buitenland, dan benadrukt het bedrijf dat het voorgestelde tijdpad niet realistisch is. Er zou een lange overgangsperiode nodig zijn om te voorkomen dat de veiligheid van zeevarenden gevaar loopt.