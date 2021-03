Reddingsoperatie Suezkanaal wordt rond 11.30 uur hervat

CAÏRO (ANP/BLOOMBERG) - De reddingsoperatie om het vastgelopen schip in het Suezkanaal vlot te trekken wordt maandagochtend naar verwachting rond 11.30 uur hervat. De achtersteven van het schip is al losgetrokken. Dat was volgens maritiem dienstverlener Boskalis, die een bergingsteam heeft gestuurd om te helpen bij de klus, het makkelijkste deel van de operatie. Het lostrekken van de voorkant van het schip is het moeilijke tweede deel.

Volgens de Suez Canal Authority is de Ever Given voor ongeveer 80 procent weer in zijn "normale positie", wat wijst op enig succes bij de reddingspogingen. Volgens Peter Berdowski, topman van Boskalis, is het echter nog een hele klus om het 224.000 ton wegende schip volledig los te krijgen.

Zodra het containerschip los is, wordt het naar het Grote Bittermeer verplaatst voor technische controles, aldus de kanaalautoriteit. De Ever Given, die langer is dan het kanaal breed is, ligt sinds dinsdag ingeklemd in de waterweg. De problemen zorgen ervoor dat de wereldwijde aanvoerlijnen, die al onder druk stonden door de coronapandemie, verder in de war zijn geschopt.

Een vloot van tien sleepboten werd ingezet bij de eerdere bergingspoging op maandag. Dit nadat bergingsteams dagenlang graafmachines en baggermachines hadden gebruikt om te proberen het aan de grond gelopen schip los te krijgen.

Egyptische autoriteiten hebben goede hoop dat het scheepvaartverkeer in het Suezkanaal snel kan worden hervat. "Vandaag beginnen we met ons plan voor alle schepen om het kanaal over te steken", zei Mohab Mamish, adviseur van de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi. "Het kan ongeveer een week duren om alle schepen uit de corridor van het Suezkanaal te krijgen."

Bij de laatste telling zaten ongeveer 450 schepen vast in afwachting of waren onderweg naar de waterweg, die goed is voor ongeveer 12 procent van de wereldhandel. Andere schepen zijn uitgeweken en voeren de langere route om Afrika heen.

Volgens een ruwe schatting houdt de blokkade ongeveer 400 miljoen dollar per uur aan goederen tegen, gebaseerd op berekeningen van Lloyd's List. Het verkeer in westelijke richting is goed voor ongeveer 5,1 miljard dollar per dag en het verkeer in oostelijke richting ongeveer 4,5 miljard dollar.

Scheepvaartexperts verwachten dat de toch al overbelaste markten voor zeevracht de komende maanden nog krapper zullen worden. Dat komt mede door ongelijkmatige golf vracht die de havens te verwerken zullen krijgen.