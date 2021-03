Volkswagen mikt met Skoda op opkomende markten

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse autofabrikant Volkswagen mikt met zijn merk Skoda op groei in opkomende markten. Dan gaat het met name om markten in Azië, waar Volkswagen vooralsnog achterblijft bij Aziatische rivalen.

Skoda is het winstgevendste massamerk van Volkswagen. Het merk maakt momenteel middelen vrij voor investeringen in India of Zuidoost-Azië. Daarnaast gaat er geld naar de verdere ontwikkeling van elektrisch rijden, zei Skoda-topman Thomas Schäfer in een interview.

Skoda heeft zijn activiteiten in India herzien na het afblazen van samenwerkingsplannen met Tata Motors. Daarbij zal de automaker op korte termijn beslissen over het al dan niet bouwen van een fabriek in Zuidoost-Azië. Volgens Schäfer is er voldoende potentie in opkomende markten. Het bedrijf voert onder andere gesprekken in Vietnam.

Een beslissing over een fabriek in Zuidoost-Azië zou dit jaar kunnen worden genomen nadat de besprekingen vertraging opliepen door reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie. Nu is het nog zo dat Japanse en Zuid-Koreaanse fabrikanten in de regio dominant zijn.

Skoda's zijn in doorsnee goedkoper Volkswagens, maar de merken delen belangrijke technologie. Verder geldt voor Volkswagen-merken Audi en Porsche dat ze moeten concurreren met luxemerken als Mercedes-Benz of Tesla. Bij het van huis uit Tsjechische Skoda moet de concurrentie worden gezocht met Franse merken als Renault en Peugeot en het Zuid-Koreaanse Hyundai.