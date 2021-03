Credit Suisse waarschuwt voor aanzienlijk kwartaalverlies

En weer geen woord van wat hier mogelijk achter zit: GameStop.



Lang verhaal kort: Archegos Capital (van een handelaar die voor illegale insider trading veroordeeld is en gewoon opnieuw begonnen is) komt van een hedge fund dat rond 2018 uit GameStop gestapt is. Waarschijnlijk scenario: hij heeft GameStop samen met andere hedge fund vriendjes (Citadel Capital & Melvin) geshort en dat heeft verkeerd uitgepakt. Ze gingen all in op de gok dat GameStop failliet zou gaan. Dat is niet gebeurd.



Dit zou dan de eerste zijn in een lange rij systeem falen.



Jammer dat we nog steeds geen journalisten hebben die de intentie hebben iets dieper te graven dan wat de ANP propaganda machine uit poept.



PS: met short gaan bedoel ik: naked short op meerdere malen de volledige float.