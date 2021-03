Kleine Britse exporteurs stoppen verkoop aan EU door brexit

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Veel kleine Britse exporteurs verkopen geen spullen meer aan de Europese Unie vanwege de administratieve rompslomp door de brexit. Volgens een maandag gepubliceerde enquête van de Britse Federation of Small Businesses doet een op de vier ondernemers tijdelijk of in zijn geheel geen zaken meer met EU-landen.

Uit de enquête onder 1500 bedrijven komt naar voren dat 23 procent van de exporteurs de verkoop aan EU-klanten tijdelijk heeft stopgezet. Nog eens 4 procent heeft besloten de verkoop aan het landenblok definitief stop te zetten, nadat de nieuwe handelsregels vanaf begin dit jaar van kracht zijn geworden.

De uitkomsten van de peiling van de FSB maakt nog meer duidelijk dat het Britse vertrek uit de EU nog meer schade toebrengt aan de economie, die ook al gebukt gaat onder de coronacrisis. Zo is de handel beperkt en zijn de kosten gestegen. Uit officiële cijfers blijkt dat de export en import sterk zijn gedaald nadat Groot-Brittannië zich op 31 december uit de interne Europese markt heeft teruggetrokken.

"Drie maanden na het einde van de overgangsperiode dreigen permanente en systematische problemen. Wij hoopten dat het kinderziekten zouden zijn," aldus Mike Cherry, voorzitter van de FSB. "Terwijl de grotere bedrijven de middelen hebben om de problemen te overwinnen, hebben de kleinere handelaars het moeilijk en vragen zij zich af of exporteren nog wel de moeite waard is."

De overgrote meerderheid van degenen die zaken doen met Europa is getroffen door vertragingen bij verzending of ziet de goederenstroom in zijn geheel verloren gaan. Veel bedrijven overwegen een vestiging in een EU-land om hun exportproces te vergemakkelijken.