Effectenhuis Nomura keldert op hogere Japanse beurs

TOKIO (ANP) - Nomura ging maandag hard onderuit op de aandelenbeurs in Tokio. Het grootste effectenhuis van Japan waarschuwde voor een mogelijk verlies van 2 miljard dollar bij zijn Amerikaanse tak door transacties met een niet nader genoemde klant in de Verenigde Staten. De stemming op de Japanse beurs was toch positief. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag. De beloftes van de Amerikaanse president Joe Biden voor meer investeringen in infrastructuur en een versnelling van het vaccinatieprogramma tegen corona, zorgden daarbij voor optimisme over het economische herstel.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent hoger op 29.384,52 punten. Nomura kelderde bijna 17 procent en leed daarmee het grootste koersverlies in tien jaar. Het financiële concern kondigde aan de uitgifte van ruim 3 miljard dollar aan obligaties te staken vanwege het verwachte verlies in de Verenigde Staten. De aankondiging volgde op een reeks van zogenoemde blokverkopen op Wall Street afgelopen vrijdag die zorgde voor koersdalingen bij verschillende bedrijven. Volgens persbureau Reuters kwamen deze verkooporders van grote pakketten aandelen van hedgefonds Archegos Capital Management, een klant van Nomura.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent in de min. Het Chinese videoplatform Bilibili kende een teleurstellend beursdebuut in Hongkong. Het aandeel noteerde bijna 3 procent lager ten opzichte van de introductieprijs. Chinese techaandelen staan al enige tijd onder druk door de vrees voor strengere regelgeving door Peking en striktere regels in de VS, waardoor Chinese bedrijven mogelijk hun beursnoteringen op Wall Street kwijtraken.