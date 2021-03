'Kortingen op adviesprijzen bij webwinkels misleiden consument'

DEN HAAG (ANP) - Een aantal grote webwinkels, waaronder bol.com en Coolblue, misleidt consumenten met kortingen op te hoge adviesprijzen. Dit zegt de Consumentenbond na onderzoek naar de prijzen bij 250 webshops. Dertig van deze winkels gebruiken volgens de bond adviesprijzen. Dat mag, maar dan moeten de winkels wel de laatste adviesprijs van de fabrikant hanteren, en dat was niet altijd het geval.

Zoals bijvoorbeeld op bol.com, waar een Sony-televisie voor 899 euro te koop werd aangeboden. Volgens de site zou de adviesprijs 1399 euro zijn, waardoor consumenten dus 36 procent voordeel zouden hebben. Maar de werkelijke adviesprijs van het apparaat was 1000 euro, stelt de Consumentenbond. De korting is dan ineens nog maar zo’n 10 procent.

Bij twaalf van de dertig winkels vonden de onderzoekers afwijkende adviesprijzen. En zeven spelers, met daarbij ook de twee grootste Nederlandse webwinkelconcerns, zouden zelfs structureel te hoge adviesprijzen gebruiken. Daar vonden de onderzoekers zonder veel moeite minstens tien adviesprijzen die hoger, maar soms ook lager waren dan de adviesprijs van de fabrikant.

"Wat ons betreft, doen winkels het gebruik van adviesprijzen snel in de ban", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. "De adviesprijs is alleen bedoeld als een inschatting van de fabrikant hoeveel een consument voor een product overheeft. Meer niet. Dus stop met het gebruik ervan in de winkel, want dat werkt misleiding in de hand."

De Consumentenbond deed afgelopen jaren al vaker onderzoek naar de manier waarop webwinkels met adviesprijzen omgingen. Toen werd dezelfde misleiding aangetroffen. In een reactie lieten de meeste winkels destijds weten dat het om een vergissing ging. Ze zouden de prijzen van een oude of verkeerde lijst hebben overgenomen. Ook zeiden ze periodiek nieuwe adviesprijzen van de fabrikanten te ontvangen, maar komen ze er niet aan toe om de prijzen op hun website aan te passen.