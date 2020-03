Coronapandemie houdt beurzen in de greep

Gepubliceerd op | Views: 1.911

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe beursweek staat naar verwachting wederom vooral in het teken van de coronapandemie, die de financiële markten al weken in de greep houdt. Beleggers krijgen verder een reeks macro-economische cijfers om te verwerken, waaronder een nieuw banencijfer van de Amerikaanse overheid.

In Nederland is het dodental door het nieuwe coronavirus opgelopen tot 771. Tal van bedrijven liggen momenteel stil of laten hun personeel vanuit huis werken. De economische gevolgen zijn vooralsnog lastig in te schatten, maar dat de economie een harde dreun krijgt is volgens het Centraal Planbureau (CPB) al wel zeker. Ook elders op de wereld lijkt de schade groot. Steeds meer bedrijven gooien de laatste tijd hun financiële prognoses overboord en schrappen hun dividend.

Op de financiële markten wordt de situatie elke handelsdag opnieuw op waarde geschat. Dat dit erg lastig is, blijkt wel uit het grillige koersverloop van de laatste tijd. Aandelenmarkten kelderen soms het sterkst in jaren, om de volgende dag weer een koersstijging te evenaren die voor het laatst in de jaren dertig van de vorige eeuw werd neergezet.

Banenrapport

Hoe hard een economie wordt geraakt is voor een groot deel afhankelijk van door de overheid ingestelde beperkingen. Als overheden het opeens nodig vinden om meer beperkende maatregelen door te voeren, kan dat zijn weerslag hebben op het beurssentiment. Daarnaast blijft het de vraag of centrale banken hun stimuleringsmaatregelen nog verder zullen opvoeren. Ook worden er in steeds meer landen omvangrijke steunpakketten aangekondigd door overheden.

Bij beleggers zal vrijdag extra veel aandacht uitgaan naar het Amerikaanse banenrapport. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten ligt vanwege de coronacrisis onder een vergrootglas. Afgelopen week bleek al dat bijna 3,3 miljoen Amerikanen bij de overheid hadden aangeklopt voor een uitkering, haast elf keer zo veel als een week eerder.

Werkgelegenheidscijfers

Andere in het oog springende macro-economische updates zijn de werkgelegenheidscijfers van loonstrookverwerker ADP op woensdag en wederom de uitkeringsaanvragen, die op donderdag naar buiten komen. Verder worden er veel inkoopmanagersindexen gepubliceerd die mogelijk iets kunnen zeggen over de corona-impact in de industrie en de dienstensector in veel landen.

Door het ingaan van de zomertijd is het tijdsverschil tussen Nederland en de VS deze week weer zoals gebruikelijk. Afgelopen weken was het voor beleggers die de ontwikkelingen op Wall Street volgen nog opletten geblazen, omdat de zomertijd in de VS eerder al was ingegaan.