Activistisch CIAM roert zich bij Ahold Delhaize

AMSTERDAM (AFN/RTR) - Ahold Delhaize staat onder druk van de Franse activistische aandeelhouder CIAM om zijn beschermingsconstructie op te heffen. Volgens het hedgefonds is die zogenoemde gifpil onwettig voor beleggers en wordt de beurskoers van het aandeel Ahold Delhaize erdoor gedrukt.

Dankzij een stichting, genaamd Stichting Continuïteit Ahold Delhaize, kunnen ongewenste kopers van het supermarktconcern worden geweerd of een opsplitsing worden tegengehouden. In december moet deze constructie worden verlengd, maar dat ziet CIAM niet zitten. Volgens Reuters heeft CIAM een belang in Ahold Delhaize van minder dan 1 procent.

De jaarvergadering van Ahold Delhaize is op 11 april. Dan zal verlenging van de stichting worden besproken, maar het is geen stempunt. CIAM wil wel dat de aandeelhouders mogen stemmen over de stichting.