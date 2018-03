Fors lagere winst bij investeerder HAL

Gepubliceerd op | Views: 299

ROTTERDAM (AFN) - HAL heeft het afgelopen jaar een fors lagere winst geboekt. De nettovermogenswaarde van de investeerder daalde in 2017 met 353 miljoen euro. Dat is minder dan de daling van 400 miljoen euro die in februari werd gemeld.

De nettowinst kwam uit op 391 miljoen euro, van 871 miljoen euro een jaar eerder. De daling was echter vooral te wijten aan de opbrengsten van de verkoop van AudioNova International een jaar eerder. Zonder die boekwinst van 491 miljoen euro verbeterde het resultaat juist enigszins.

HAL verlaagt zijn dividend zoals eerder gemeld tot 6,20 euro per aandeel, van 7,10 euro een jaar eerder. Het dividend wordt voor de helft in contanten en voor de helft in aandelen betaald.