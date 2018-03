'Facebook bewaarde niet-verstuurde video's'

Gepubliceerd op | Views: 596

NEW YORK (AFN) - Facebook heeft heimelijk verwijderde video's van sommige gebruikers opgeslagen. Het gaat om opnames via de website van Facebook die uiteindelijk niet door de gebruiker zijn geplaatst of verstuurd, meldt New York Magazine.

Gebruikers van Facebook kunnen al hun opgeslagen foto's, video's en berichten downloaden via de website van Facebook. Tussen die gegevens blijken ook bestanden te zitten die nooit zijn gepubliceerd, zo ontdekte een zusje van een redacteur van New York Magazine. Ze deed jaren geleden meerdere pogingen om een filmpje te maken waarop ze de blokfluit speelde, maar waarvan ze er uiteindelijk maar eentje verstuurde.

Ook andere gebruikers die hun Facebook-archief downloaden ontdekten niet-verstuurde filmpjes. Facebook, dat sinds een kleine twee weken onder het vergrootglas ligt wegens privacyschendingen, liet in een reactie aan het tijdschrift weten de kwestie uit te zoeken. Het bedrijf kon nog niet inhoudelijk reageren.