Gaswinning Groningen uiterlijk in 2030 op nul

Verstandig besluit, zo op het eerste gezicht. Benieuwd hoe het kabinet omgaat met de afkoop (boetes?) van de gasleveringscontracten met het buitenland, en ook benieuwd in hoeverre de gemiddelde Nederlander door de optredende financiële aderlating getroffen gaat worden. Koren op de molen van o.m. Rusland en Noorwegen, want met die 12 miljard m3 (laat staan met 0 miljard m3) gaan we het niet redden. Het is te hopen dat de bedrijvigheid in de provincie Groningen fors gaat toenemen, want het afbouwen van de gasproductie uit het Groninger gasveld gaat ongetwijfeld banen kosten bij toeleveringsbedrijven en bedrijven die jarenlang technische ondersteuning verleend hebben. Tja, er gaat niets BOVEN Groningen, straks gaat er ook niets meer ONDER Groningen, opnieuw een stukje glorie vergaan waar Nederland decennia-lang van geprofiteerd heeft en (m.i.) trots op heeft mogen zijn.