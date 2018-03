Zwakkere groei industrie Chicago

Gepubliceerd op | Views: 243

CHICAGO (AFN) - De activiteit in de industrie rond de Amerikaanse stad Chicago is in maart opnieuw afgezwakt. Dat maakte marktonderzoeker Institute for Supply Management (ISM) bekend.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid rond Chicago meet ging naar 57,4, van 61,9 in februari. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 62 voor de index, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei.