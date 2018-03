Positieve dag op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen donderdag op de laatste handelsdag van het eerste kwartaal omhoog in aanloop naar het lange paasweekeinde. Op Goede Vrijdag en tweede paasdag zijn de beurzen gesloten. Op het Damrak moest TomTom fors inleveren na het weerleggen van overnamegeruchten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde halverwege de middaghandel 0,4 procent in de plus op 528,98 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 782,55 punten. Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,1 procent bij. Londen ging 0,4 procent vooruit.

TomTom zakte 6,6 procent bij de middelgrote fondsen. Het navigatiebedrijf liet weten geen adviseur te hebben ingehuurd om op zoek te gaan naar mogelijke kopers. TomTom reageerde daarmee op berichten dat gekeken wordt naar een koper voor het hele bedrijf of een minderheidsbelang. Woensdag steeg het aandeel nog ruim 10 procent.

Metalenspecialist AMG was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven, met een plus van 2,7 procent. Corbion daalde 4 procent. Het biochemiebedrijf koopt het belang van zadenbedrijf Bunge in een samenwerking tussen de twee bedrijven. Kempen verlaagde het advies voor het aandeel.

Bij de hoofdfondsen was uitzender Randstad een opvallende daler met een min van ruim 4 procent, het aandeel noteerde ex-dividend. Grootste stijger was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 3,4 procent.

Op het Damrak werden ook nog wat jaarcijfers bekendgemaakt. Chemiebedrijf Avantium zette afgelopen jaar een fors verlies in de boeken op een iets hogere omzet. Het aandeel won 4,3 procent mede dankzij een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux.

Renault klom in Parijs ruim 6 procent na mediaberichten over een mogelijke fusie tussen de Franse automaker en zijn Japanse partner Nissan. De Franse cateraar en facilitair dienstverlener Sodexo kelderde meer dan 14 procent na een winstalarm. In Zürich won Swiss Re ruim 2 procent op berichten dat het Japanse techconcern Softbank een belang wil nemen in de Zwitserse herverzekeraar.

Barclays steeg licht in Londen. De Britse bank betaalt een boete van 2 miljard dollar in de VS vanwege de verkoop van rommelhypotheken waarmee wordt afgezien van verdere vervolging.

De euro was 1,2326 dollar waard, tegen 1,2349 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 64,55 dollar. Brentolie stond vlak op 69,53 dollar per vat.