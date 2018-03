Amazon omlaag op Wall Street na tweet Trump

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn donderdag met winst geopend. Vrijdag blijft de handel dicht vanwege Goede Vrijdag. De afgelopen twee dagen eindigde Wall Street nog in het rood en stonden vooral techfondsen onder druk. Webwinkelgigant Amazon riep de toorn van president Donald Trump opnieuw over zich af en daarop ging het aandeel omlaag.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent hoger op 24.005 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2619 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 6878 punten.

Trump viel het bedrijf van miljardair Jeff Bezos aan omdat het nauwelijks belasting zou betalen aan staten en gemeenten. Ook verwijt Trump Amazon het postsysteem te misbruiken als bezorgdienst en veel kleine winkeliers van de markt te drukken. Trump heeft Amazon vorig jaar al herhaaldelijk op de korrel genomen. Amazon verloor ruim 2 procent.

Facebook (plus 1,7 procent) kondigde in de nasleep van het privacyschandaal aan de banden met grote datahandelaars te verbreken. Die bedrijven hielpen adverteerders hun reclamegeld gericht te besteden. Onder meer de Britse toezichthouder reageerde daar positief op.

Tesla zakte nog eens 1 procent na het forse verlies van een dag eerder. Het bedrijf blijft onder druk staan vanwege een onderzoek naar een dodelijk ongeluk met een auto van het merk en een zeer kritisch analistenrapport. Verder opende Constellation Brands de boeken. Het drankbedrijf haalde een hoger dan verwachte winst en schroefde het dividend met 42 procent omhoog. De koers van Constellation ging 2,3 procent vooruit.