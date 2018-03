Miljardenschikking Barclays in hypotheekzaak

Gepubliceerd op | Views: 528

NEW YORK (AFN) - Barclays is in de Verenigde Staten een miljardenschikking overeengekomen met het openbaar ministerie in een zaak over rommelhypotheken. De Britse bank wordt nu niet meer vervolgd voor misleiding van investeerders aan wie schuldpapier is verkocht met de waardeloze hypotheken als onderpand.

Naast de zogeheten civiele boete van 2 miljard dollar hebben twee ex-bestuurders van Barclays een schikking bereikt met justitie. Daarmee is 2 miljoen dollar gemoeid. Ze hebben geen schuld bekend.

Barclays-topman Jes Staley noemde de schikking ,,eerlijk en proportioneel". Barclays zei eerder al zijn best te doen om de schikking te beperken tot maximaal 2 miljard dollar. De last wordt opgenomen in de cijfers over het eerste kwartaal en heeft geen gevolgen voor de winstuitkering.

De wijdverbreide verkoop van obligaties op basis van te makkelijk verstrekte, Amerikaanse hypotheken, was een van de belangrijkste oorzaken van de kredietcrisis. Die stak in 2007 in de VS de kop op en sloeg het jaar daarop over naar Europa en de rest van de wereld.