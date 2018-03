Amerikaanse consumentenbestedingen licht gestegen

Gepubliceerd op | Views: 201

WASHINGTON (AFN) - De uitgaven van consumenten in de Verenigde Staten zijn in februari iets gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de Amerikaanse overheid heeft gepubliceerd.

De ontwikkeling van de uitgaven was daarmee als verwacht. Economen rekenden in doorsnee op een toename met 0,2 procent, na een plus van eveneens 0,2 procent in januari. Amerikaanse consumenten zagen hun inkomen vorige maand met 0,4 procent stijgen. Die plus was ook als verwacht.