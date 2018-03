Ex-bestuurder Shell ontkent misdragingen

Gepubliceerd op | Views: 195

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - Voormalig Shell-bestuurder in Afrika Peter Robinson ontkent elke betrokkenheid bij een smeergeldaffaire rond de verkoop van bepaalde olierechten in Nigeria in 2011. Dat laat zijn advocate Chiara Padovani weten in reactie op de aangifte van Shell tegen de oud-werknemer.

Het concern vermoedt op basis van een intern onderzoek dat een ,,misdrijf tegen Shell'' is gepleegd. Shell verkocht de rechten voor een olieveld in de Nigerdelta aan het Nigeriaanse bedrijf Neconde Energy. Er zouden toen verdachte betalingen zijn gedaan aan een bedrijf op de Seychellen, dat gelinkt kon worden aan Zwitserse bankrekeningen van Robinson.

De advocate van Robinson laat weten dat de precieze inhoud van de aangifte nog niet precies bekend is, maar dat hij van mening is niks onwettigs te hebben gedaan. Chiara staat Robinson ook bij in een andere rechtszaak die speelt in Milaan.

Bij die andere zaak worden Shell, de Italiaanse branchegenoot Eni en enkele (oud-)medewerkers verdacht van betrokkenheid bij omkoping rond de aankoop van een ander olieveld. De volgende zitting in die zaak staat gepland voor 14 mei.