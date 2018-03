Zombiebedrijven? Zombielanden zal Klaas bedoelen. Italië slaapt rustig verder en leeft al jaren op gratis krediet en hulp van de ECB vanwege de negatieve rente als ze geld lenen (!!!). Sinds de kredietcrisis zijn we 10 jaar verder en Italië heeft NIETS gedaan om haar economie te hervormen. Kortom - als Draghi weg is bij de ECB krijgt Italië (en Spanje en nog een paar) een enorme tik op de vingers en een diepe recessie. De vraag is of de Euro zoals we die nu kennen dat overleeft. Vanaf 2019 dus oppassen met de Euro. Tot die tijd zal de Euro tov de USD wel blijven stijgen is mijn verwachting.



HN