'Miljardair wil Britse Toys 'R' Us-winkels'

Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (ANP) - Sport Direct International wil 31 Britse winkels waar Toys 'R' Us zat overnemen. Het bedrijf van de Britse miljardair Mike Ashley heeft een bod gedaan op die winkels, laten bronnen aan persbureau Bloomberg weten. Ook investeerder TPG heeft interesse in de winkels.

De 31 winkels waren onderpand van een lening die nu in handen is van de curatoren nadat de Amerikaanse speelgoedketen Toys 'R' Us faillissement heeft aangevraagd. In totaal had Toys 'R' Us 100 winkels in het Verenigd Koninkrijk.