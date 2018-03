Rustige handel op Europese beurzen

Quote:



Bij de hoofdfondsen was uitzender Randstad een opvallende daler met een min van 3,7 procent, het aandeel noteerde ex-dividend.



Geef deze commentator eerst eens een basisles in aandelenhandel.

Opvallendde daler met een min van 3.7% terwijl Randstad deze ochtend net €2,07 dividend is afgegaan voorbeurs wat overeenkomt met 3.6%

Uiteindelijk blijkt Randstad dus een opvallende daler met slechts 0,1% verlies ....... eigenlijk te triest voor woorden dat dit soort analisten een colum mogen schrijven.