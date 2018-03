Esperite verwerft patent in China

11 mei 2017 in FINANCIEEL



ZUTPHEN (AFN) - Stamcelbedrijf Esperite heeft via biotech-dochteronderneming The Cell Factory een patent verworven in China. Dat meldde het bedrijf donderdag.



Het patent betreft het gebruik van de EVS-technologie van The Cell Factory bij de behandeling van ontstekings- en auto-immuunziektes in China. Het bedrijf beschikt al over vergelijkbare patenten in Europa.