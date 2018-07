'Speculaties bij TomTom niet vreemd'

Niks..koers gaat gewoon verder omlaag. Geloof me...bij Tom Tom is alles in de afgelopen 10 jaar een deceptie voor aandeelhouders. Save your money en frustration. Het is voor aandeelhouders een waardeloos bedrijf, ego's in de top zijn mega en resultaten keer op keer teleurstellend. Aandeelhouders zijn alleen gebruikt om geld op te halen, zelfs een keer met een emissie. Kansloze ideeën zoals sporthorloges..Zelfs in de hype met HERE totaal geen gebruik gemaakt van het momentum om iets terug te doen voor investeerders. En nu duidelijk is dat zelfrijdende auto's iets zal zijn voor de zeer verre toekomst en zeker niet voor de komende jaren, zal alle interesse hierin gaan verdwijnen en zal TOM Tom roemloos ten onder gaan met zijn bestuurders. Het grote geld heeft al gewonnen van Tom Tom, kansloze missie. Wellicht dat iemand nog iets over heeft voor Telematics (als ze snel zijn tenminste)

Stop je geld in een bedrijf als BESI...vraag naar chips zal onverminderd door gaan. Tom Tom is niks meer dan een slechte fantasie, en ach.. stel je voor dat er iets van die hut verkocht wordt. Dan verdien je een paar euro per aandeel..lekker belangrijk. Beter iets kopen voor de komende 10 tot 20 jaar is mijn advies.