'SoftBank wil kwart van Swiss Re kopen'

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - SoftBank zou een belang van 25 procent willen kopen in de herverzekeraar Swiss Re. Het Japanse technologieconcern wil naar verluidt circa 100 tot 105 Zwitserse frank per aandeel willen betalen. Dat komt neer op een investering van omgerekend bijna 8 miljard euro, aldus persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

SoftBank bevestigde vorige maand al in gesprek te zijn over een belang in het Zwitserse bedrijf. De twee partijen hebben nog niet gereageerd op de nieuwe geruchten. Topman Christian Mumenthaler van Swiss Re gaf vorige maand wel aan dat een grote investeerder voor de lange termijn welkom is.