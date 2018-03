Honderden banen weg bij Solvay

Gepubliceerd op | Views: 558 | Onderwerpen: biotechnologie

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Het Belgische chemiebedrijf Solvay schrapt zeshonderd banen, vooral in ondersteunende functies. Het bedrijf, dat ook in Nederland actief is, maakte dat donderdag bekend.

Solvay spreekt over 160 banen in Frankrijk, negentig in Portugal en tachtig in Brazilië. In België zijn twintig banen bedreigd, verder worden er banen geschrapt in de VS, China en Litouwen. Solvay gaat ook verschillende locaties samenvoegen, om ,,flexibeler te kunnen opereren''.