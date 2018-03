Gepubliceerd op | Views: 1.552

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag naar verwachting vrijwel vlak. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street. Beleggers maken zich verder op voor het lange paasweekeinde. Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn de markten gesloten.

TomTom liet weten geen adviseur te hebben ingehuurd om op zoek te gaan naar mogelijke kopers. De navigatiedienstverlener reageerde daarmee op berichten dat gekeken wordt naar een koper voor het hele bedrijf of een minderheidsbelang. TomTom ontkent echter niet dat wordt gekeken naar de strategische opties. De onderneming zou onder meer peilen of er geïnteresseerde partijen zijn in Azië.

Biochemiebedrijf Corbion heeft een voorlopige overeenkomst gesloten over de overname van het belang van zadenbedrijf Bunge in een samenwerking tussen de twee bedrijven. Corbion had onlangs al de intentie uitgesproken Bunge uit te kopen. Wat Corbion betaalt voor het belang in SB Renewable Oils, is niet bekendgemaakt.

Jaarcijfers

Op het Damrak werden ook nog wat jaarcijfers bekendgemaakt. Zo bleek dat het nettoverlies van RoodMicrotec over 2017 kleiner is dan gedacht. De toeleverancier aan de chipindustrie meldde dat het verlies is uitgekomen op 44.000 euro, tegenover een eerder gemeld negatief resultaat van bijna 400.000 euro op basis van nog niet gecontroleerde cijfers.

Chemiebedrijf Avantium zette afgelopen jaar een fors verlies in de boeken. De ontwikkelaar van onder meer duurzaam plastic zag zijn operationele uitgaven flink oplopen door onder meer hogere ontwikkelkosten. Het nettoverlies kwam uit op 16,8 miljoen euro.

Kardan

De Israëlische investeerder Kardan wist het verlies afgelopen jaar bijna te halveren. Het bedrijf profiteerde van de verkoop van een belang en gunstige wisselkoersverschillen. De verkoop van dochtermaatschappij Tahal laat echter nog altijd op zich wachten. Daardoor kunnen ook schuldeisers nog niet worden terugbetaald.

De Europese beurzen sloten woensdag verdeeld na een wisselvallige handelssessie. De AEX-index klom 0,2 procent tot 527,00 punten en de MidKap zakte 0,8 procent tot 780,49 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent. Frankfurt daalde 0,3 procent.

New York

In New York deden de beurzen een stapje terug. De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 23.848,42 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,9 procent.

De euro was 1,2331 dollar waard, tegen 1,2349 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 64,65 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 69,83 dollar per vat.