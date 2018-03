Sodexo komt met winstwaarschuwing

Gepubliceerd op | Views: 322

ISSY-LES-MOULINEAUX (AFN/BLOOMBERG) - Cateraar en facilitair dienstverlener Sodexo ziet dit jaar minder zonnig in. Zowel de omzet als de winstgevendheid vallen bij nader inzien tegen, met name door moeilijke omstandigheden in de educatieve- en zorgsector in Noord-Amerika.

Het Franse bedrijf gaat bij alle onderdelen extra op de kosten letten. Concrete stappen werden niet vermeld.

Voor het lopende boekjaar verwacht Sodexo nu een autonome omzetgroei van 1 tot 1,5 procent waar het eerder op 2 tot 4 procent rekende. De verwachting voor de onderliggende winstmarge verlaagde het bedrijf van 6,5 procent naar 5,7 procent.