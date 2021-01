GameStop weer smaakmaker op Wall Street, ook AMC knalt omhoog

NEW YORK (ANP) - Het aandeel van gamewinkel GameStop was ook vrijdag de smaakmaker op Wall Street. Het aandeel won twee derde aan waarde nadat het via bepaalde apps weer mogelijk was om in het bedrijf te beleggen. Datzelfde gold voor de aandelen van bioscoopketen AMC Entertainment. Het beurssentiment in New York was negatief.

Kleine beleggers riepen via internetforum Reddit eerder op om de beurskoers van GameStop en een aantal andere bedrijven tot ongekende hoogte te duwen. Daarmee maken Reddit-beleggers een statement tegen grote professionele beleggers als hedgefondsen, die speculeren op een koersdaling. Door de koersexplosies worden deze zogeheten shortsellers opgezadeld met zware verliezen.

Donderdag zakten de favorieten bedrijven van de 'Reddit-beleggers' nog ver weg. Dat gebeurde toen afhandelaars van transacties meer financiële zekerheid wilden van populaire beleggersplatforms die de aandelenhandel faciliteren, zoals de app Robinhood. De handel in de aandelen werd tijdelijk beperkt. Nadat Robinhood in een mum van tijd ruim 1 miljard dollar wist op te halen, werden de restricties opgeheven. GameStop eindigde de week met een plus van 400 procent.

AMC

AMC Entertainment won vrijdag 53 procent, waarmee de weekscore uitkwam op 278 procent. Door de hard opgelopen koers vond investeerder Silver Lake het een goed moment om 600 miljoen dollar schuld om te zetten in aandelen. Als gevolg van de coronacrisis zit de keten in financieel zwaar weer omdat bioscopen ofwel dicht zijn, ofwel alleen onder strenge voorwaarden open mogen.

Johnson & Johnson (J&J) toonde een kleine plus. Het coronavaccin dat het medische bedrijf door farmaceut Janssen uit Leiden is ontwikkeld, biedt 66 procent bescherming tegen het coronavirus. Het percentage is behoorlijk lager dan bij andere middelen.

Chevron

Verder werd olieconcern Chevron dik 3 procent lager gezet. De onderneming kwam tegen de verwachting in met een verlies. Luchtvaartmaatschappij United Airlines kreeg er een fractie bij. Bij de maatschappij zouden nog eens 14.000 banen op de tocht staan als de overheidssteun om de crisis te overleven wordt teruggeschroefd.

De Dow-Jonesindex verloor dik 2 procent tot 29.982,62 punten en de S&P 500 zakte 1,9 procent tot 3714,24 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 2 procent tot 13.070,70 punten. De euro was 1,2135 dollar waard, tegen 1,2148 eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 52,24 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 55,89 dollar per vat.