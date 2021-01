Restaurants New York kunnen deels open op Valentijnsdag

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - New Yorkers die hun geliefde op Valentijnsdag willen verrassen kunnen daarvoor mogelijk terecht bij een van de vele restaurants in de Amerikaanse stad. Volgens de gouverneur van de staat New York Andrew Cuomo kunnen de restaurants die dag open op 25 procent van de gebruikelijke capaciteit.

Sinds 12 december is het niet mogelijk om binnen in een restaurant in de stad een vorkje te prikken. Restaurants probeerden met afhaalmaaltijden en bezorgdiensten alsnog wat geld te verdienen. Daarnaast was het wel toegestaan buiten te eten, maar het is momenteel winter en koud.

Restauranthouders vinden de aankondiging van de gouverneur niet voldoende. Vooral omdat door de crisis het water veel restauranteigenaren aan de lippen staat. In de stad New York zijn alleen al 140.000 banen verloren gegaan in de horeca. Daarbij hekelen de horecaondernemers het wankele beleid binnen de staat. In de stad zijn de regels namelijk strenger dan in de staat.

Cuomo heeft al wel aangegeven dat de maatregelen versoepeld kunnen worden als het aantal besmettingen blijft dalen. En 25 procent van de capaciteit is volgens hem nog altijd beter dan niets.