'Unilever zet aantal beautymerken in de etalage'

LONDEN (ANP) - Levensmiddelen- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever is van plan een aantal van zijn beautymerken in de Verenigde Staten en Europa te verkopen. Het zou gaan om merken die niet tot de kernactiviteiten behoren, waarmee dit zou passen in het desinvesteringsprogramma van de onderneming. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Namen van verzorgingsproducten die onder deze mogelijke verkoopronde vallen, werden niet genoemd. Bij elkaar zouden de merken goed zijn voor een jaaromzet van 600 miljoen dollar. Volgens de ingewijden is er nog geen definitief besluit genomen. Bij het verkoopproces zou Unilever samenwerken met de Zwitserse bank Credit Suisse.

Ondertussen werkt Unilever ook aan de verkoop of het op eigen benen zetten van zijn theedivisie. Dat proces zou de komende maanden zijn beslag moeten krijgen. Unilever had eerder gemeld dat de afsplitsing van de theedivisie eind dit jaar moet zijn afgerond.

Vertegenwoordigers van Unilever en Credit Suisse weigerden commentaar. Het bedrijf rapporteert volgende week zijn resultaten voor het vierde kwartaal. Door de coronapandemie piekte met name de vraag naar hygiëneproducten en snacks en ander 'comfortfood'.