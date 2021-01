Amerikanen lieten ook in december minder geld rollen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse consumentenuitgaven zijn in december voor de tweede maand op rij gedaald. Dat kwam deels door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zoals winkelsluitingen. Daarnaast liepen ook coronasteunprogramma's voor werkloze Amerikanen tijdelijk af, wat de decemberuitgaven drukte.

Uit het rapport van het Amerikaanse ministerie van Handel bleek dat de consumentenbestedingen vorige maand met 0,2 procent waren gedaald ten opzichte van een maand eerder. Onder andere bestedingen in restaurants liepen terug. Daarnaast werd ook minder uitgegeven aan ziekenhuisbezoeken. Patiënten bleven vermoedelijk weg uit angst het virus op te lopen. Verder werd minder geld uitgeven aan recreatiedoeleinden. De consumentenbestedingen zijn goed voor circa twee derde van de economische activiteit in de VS.

Verder bleek de inflatie vorige maand gestaag te zijn toegenomen. De oplopende inflatie was geen verrassing door de eerdere data over de stevige stijging van de arbeidskosten in het vierde kwartaal. De consumentenbestedingen daalden gecorrigeerd voor inflatie vorige maand met 0,6 procent terug na een daling van 0,7 procent in november.

Volgens kenners lijkt een nieuwe daling in januari niet waarschijnlijk. In verschillende staten worden de lockdownmaatregelen voorzichtig versoepeld. Maar de uitgaven aan goederen, de belangrijkste kracht achter de bestedingen tijdens de pandemie, daalden in december wel voor de tweede maand op rij.