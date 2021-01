China geeft resultaten Jaguar Land Rover glans

Je kan wel zien dat in het communistische china de leer ook sterker is dan het leven, het symbool van het kapitalisme;dure carren gaan er als warme broodjes over de toonbank!!

Leonid Bresnjef, de vroegere president van de communistische sovjet unie, had als hobby; peperdure mercedessen,hij had er 25!!

Geef mij toch maar het kapitalisme,al moeten die rijken natuurlijk wel de minder bedeelden mee laten profiteren van de pret!!