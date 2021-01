China geeft resultaten Jaguar Land Rover glans

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse automaker Jaguar Land Rover (JLR) heeft in het slotkwartaal van 2020 fors meer winst in de boeken gezet. De onderneming profiteerde van een uitgestelde vraag naar de bolides, waarbij vooral in China sprake was van een stevig herstel.

Het concern, dat onderdeel is van het Indiase Tata Motors, rapporteerde in de laatste drie maanden van vorig jaar een winst voor belastingen van 439 miljoen pond (496 miljoen euro). Dat betekende een stijging van 38 procent. In het Verenigd Koninkrijk daalden de verkopen in de voorbije maanden, maar de uitvoer naar China lag bijna een vijfde hoger dan een jaar eerder.

Veel handelaren kozen er vanwege de grote onzekerheden over de voorwaarden waarmee de Britten de EU verlieten voor grote voorraden aan te leggen. JLR is blij dat auto's maar ook auto-onderdelen in de handelsafspraken grotendeels gevrijwaard blijven van heffingen. Evengoed zal ook de automaker niet aan extra papierwerk ontkomen, zo werd gewaarschuwd.

Emissierechten

JLR bevestigde bij zijn handelsupdate dat het vorig jaar niet heeft voldaan aan de strengere Europese regels voor koolstofdioxide-uitstoot. Wel boekte het bedrijf in de voorbije maanden vooruitgang en werd het bedrag dat voor de straf opzij is gezet tot 35 miljoen pond verlaagd. Verder kocht JLR voor circa 28 miljoen pond aan emissierechten om aan de normen en China en Europa te voldoen.

JLR-moeder Tata Motors rapporteerde een nettowinst van 29,1 miljard roepies (329 miljoen euro). Dat bedrag was twee keer zoveel als waar kenners rekening mee hielden. Beleggers reageerden eerder deze maand positief op de plannen van Tata Motors om de schulden te verlagen. Daarbij zou de automaker kunnen profiteren van de aantrekkende vraag en flinke kostenbesparingen.