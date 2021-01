Gekte rond GameStop noopt Nederlands BinckBank tot ingrijpen

Eens, laat ze het schrijven verbieden. Maar dat ze je beperken om maar een maximaal aantal aandelen te halen gaat veel en veel te ver! Institutionele beleggers mogen rustig hun gang gaan, en Jan met de Pet heeft het nakijken. Dacht het niet!

Genoeg andere platforms die geen restricties hebben. Dit is nog maar het begin.

Er zijn al vele hedgefonds 7 kleuren in hun broek aan het schijten, en terecht.



Mooie van dit verhaal is dat ACM (bioscopen e.a.) weer leeft!

Ze hebben bijna een miljard opgehaald. In plaats van dat ze nu failliet gaan en dat er miljarden naar hedgefonds schuiven is het nu andersom. Jan met de Pet is hier de winnaar!