Gekte rond GameStop noopt Nederlands BinckBank tot ingrijpen

AMSTERDAM (ANP) - Ook Nederlandse beleggers hebben zich de afgelopen dagen gestort op de aandelen van gamewinkelketen GameStop en AMC, die door toedoen van groepen particuliere beleggers op internetfora als Reddit in korte tijd ongekend hard aan waarde wonnen. De twee aandelen stonden deze week bij de Nederlandse onlinebroker BinckBank bij de meest verhandelde effecten, zegt een woordvoerder. Om klanten in bescherming te nemen heeft het platform voor particuliere beleggers de handel in GameStop en AMC nu beperkt.

"Wij zijn normaal gesproken heel bij met de extra activiteit, maar hier zie je natuurlijk wel heel bijzondere dingen gebeuren", aldus de zegsman. "We willen voorkomen dat particuliere beleggers ineens veel duurder uit zijn dan gedacht. De ratio is even weg rond de koersvorming."

De beurswaarde van GameStop, een door veel analisten afgeschreven winkelketen, ging de voorbije dagen meerdere keren door het dak. Aan de ene kant dreven particuliere beleggers op internetfora de prijs op door massaal in te stappen bij het bedrijf. Investeringsfondsen die speculeerden op een koersdaling dreigden zo onhoudbare verliezen te lijden, en werden zo gedwongen aandelen van die bedrijven bij te kopen. Een extra koersexplosie was het resultaat.

Opties

Klanten van BinckBank kunnen nu niet langer opties bijkopen op GameStop, AMC en andere aandelen die door de ‘Reddit-rally’ omhoog zijn geschoten. Opties geven je het recht om op een vooraf afgesproken tijdstip aandelen te kopen of te verkopen voor een afgesproken prijs. Eventuele winsten kunnen extra hard stijgen, maar de verliezen zijn ook groter dan bij het zelf in aandelen handelen. Het gevaar bestaat dat je meer dan je inleg verliest, geeft de woordvoerder van BinckBank aan.

Het platform van BinckBank, waar in Nederland naar schatting 200.000 tot 300.000 actieve beleggers op handelen, maakt het klanten ook onmogelijk om aandelen GameStop en AMC te kopen tegen de actuele prijs op de beurs in New York. Door grote koersschommelingen kan de prijs tussen het moment van de order en de daadwerkelijk aankoop ineens tientallen of honderden dollars hoger liggen. Het is nog wel mogelijk om via BinckBank aandelen GameStop te kopen als je vooraf aangeeft welk maximaal bedrag nog acceptabel is.