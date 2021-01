Supermarkten en bonden nog niet akkoord over nieuwe cao

DEN HAAG (ANP) - De gesprekken over een nieuwe cao voor supermarktpersoneel hebben vrijdag nog niet tot een overeenkomst geleid. De supermarkten houden vast aan een loonsverhoging van in totaal 5 procent in twee jaar, verdeeld over twee gelijke stappen van 2,5 procent. Dat is voor vakbonden CNV en FNV te weinig.

FNV had eerder gedreigd met verdere acties na de huidige coronalockdown als de supermarktbazen geen gehoor blijven geven aan de eisen. Zo wil de bond er in een klap 5 procent meer loon bij. Daarnaast moet niet worden gemorreld aan de toeslagen voor zondagswerk. Eerder werd al bij distributiecentra van Dekamarkt en Dirk van de Broek in Velsen gestaakt.

De twee te onderhandelen cao’s in de supermarktbranche gelden voor 300.000 medewerkers. Het gaat zowel om winkelpersoneel als medewerkers van distributiecentra. Er zitten ook heel veel jongeren bij die voor hun bijbaan in de supermarkt werken.

Volgens de werkgevers is het van belang dat de partijen blijven praten. Ze nodigen de bonden uit voor een volgend overleg. De bonden zien zich op hun beurt in hun eisen gesterkt door de recordomzetten die supermarkten in crisistijd draaien. Daar zou het personeel ook van moeten profiteren, vinden ze.