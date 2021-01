Tata Steel: loskoppelen Nederlandse tak gaat wel gewoon verder

IJMUIDEN (ANP) - Staalconcern Tata Steel zet zijn plannen om het hoogovencomplex in IJmuiden en andere Nederlandse activiteiten los te koppelen van de verlieslatende Britse tak door, ondanks het mislukken van gesprekken over een verkoop van Tata Steel Nederland. De onderneming is wel teleurgesteld dat de onderhandelingen met de Zweedse branchegenoot SSAB op niets zijn uitgelopen.

Topman Henrik Adam van Tata Steel Europe noemt het "teleurstellend voor alle betrokkenen". De top van het moederconcern in India heeft niettemin aangegeven dat ze zich blijft inzetten voor het vinden van een duurzame oplossing voor de Europese bedrijven.

De beslissing om de Europese activiteiten te splitsen, is volgens het concern nog steeds een noodzakelijke stap "om de strategische opties te verbeteren en een duurzame toekomst op lange termijn te realiseren". Daarom zal dit proces van ontvlechting van de Nederlandse en Britse tak gewoon doorgaan.

Duurzaamheidsstrategie

SSAB heeft aangegeven een overname op dit moment financieel niet goed te kunnen verantwoorden en niet te kunnen inpassen in de eigen duurzaamheidsstrategie. Volgens Tata Steel is het complex in IJmuiden niettemin een van de meest milieuvriendelijke staalproducenten in Europa. In de jaarlijkse CO2-rapportage van de World Steel Association staat IJmuiden op de derde plaats in de wereldwijde lijst van staalbedrijven met de laagste uitstoot van CO2, benadrukt het bedrijf.

Tata Steel wil de komende tijd ook gewoon doorgaan met zijn eigen plannen om de fabrieken te verduurzamen. Daarbij blijft de ambitie om de CO2-uitstoot in 2030 met 30 procent te hebben verminderd, om vervolgens in 2050 CO2-neutraal staal te produceren. Zowel in Nederland als het Verenigd Koninkrijk lopen gesprekken met overheden om dit waar te kunnen maken.