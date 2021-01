GameStop schiet weer omhoog op Wall Street

Linke boel. Kleine beleggers kopen nu massaal een slecht aandeel om de shorters te kunnen uitroken. Dus betalen de kleine beleggers veel te veel voor het aandeel. Wat gaat met hen gebeuren zodra deze slechte aandelen ineens op de markt gaan komen? Ik weet het al. De koers zakt als een plumpudding in elkaar en dan zit de kleine belegger, die veel te veel betaald heeft, met de gebakken peren te kijken. Of de kleine belegger is zo slim om maandag onmiddellijk te verkopen.

Niets voor mij dit gehandel in slechte aandelen.

Misschien gebeurt dit ook met AF/KLM,

Ik snap niet dat het aandeel nog een paar euro waard is.