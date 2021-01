'Gekte rond GameStop is erger dan het casino'

quote: Hoppschwiiz schreef op 29 januari 2021 16:27:

Met alle respect, maar wat u schrijft is klinklare nonsens. Hedgefunds zijn geen speculanten die gokken op een neergang van bedrijven. De shortposities dienen als bescherming (hedge) voor hun long posities. Uiteraard kiezen ze die bedrijven of sectoren, waarvan zij verwachten dat die minder zullen presteren dan hun long posities gedurende een bepaalde periode.

Ze zullen alleen nooit short gaan in de sterkste bedrijven in de sector. Of er moet een sterke rally hebben plaatsgevonden in een te korte tijd, waardoor de waarde niet meer in verhouding staat tot de winst/cashflow/toekomstige groei.



Haha je weet het mooi goed te praten. Je moet wat minder van die koolaid drinken boomer.In de realiteit worden 90% of meer van de shorts gebruikt om bedrijven kapot te maken, ze gebruiken elke vorm van media om hun 'idee' bij te zetten en met milliarden lukt dat vanzelf. Tuurlijk, er zijn tal van bedrijven te noemen die anders ook wel gevallen waren, maar andersom zijn er meer te noemen die gewoon geruineerd zijn door criminele hedgefunds.En dat is gisteren heel duidelijk geworden hoe groot die macht is, honderden trading apps waaronder degiro konden 'ineens' niet meer handelen in gamestop met de meest uitlopende kut excuusjes. Dit alles om hun vriendjes te beschermen. Praktisch alle media deden met ze mee, geen kritische noot te vinden. Er waren zelfs tradeplatformen die ongevraagd de aandelen verkochten, zonder opdracht van de eigenaar.....Dat is absolute criminaliteit op grote schaal, en ik hoop ten zeerste dat het doek mag vallen voor die bedrijven die hier aan mee gewerkt hebben en het liefst ook nog dat de mensen zelf de bak in gaan.Ik trek de komende week in ieder geval al mijn beleggingen weg bij degiro hierom, stink oplichters dat het zijn. Ik hoop dat velen met mij mee gaan naar de concurrent die niet meedeed. En als er in nederland/de eu ook class action lawsuits komen tegen degiro doe ik eraan mee.