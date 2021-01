'Gekte rond GameStop is erger dan het casino'

AMSTERDAM (ANP) - De oproep van kleine beleggers op internetforum Reddit om de beurskoers van GameStop tot ongekende hoogte te duwen, is een levensgevaarlijk spel. Particuliere beleggers lopen een groot risico op financiële klappen als de zeepbel barst, waarschuwt adjunct-directeur Errol Keyner van de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters (VEB). "Dit is erger dan het casino, dit is spelen met vuur."

Particuliere beleggers moedigen elkaar via Reddit en andere social media op om de beurswaarde van bepaalde bedrijven, zoals winkelketen GameStop of bioscoopuitbater AMC, fors op te drijven. Dit kan door aandelen te kopen, maar ook door opties te kopen die je het recht geven om een aandeel voor een vooraf afgesproken prijs aan te schaffen. Een van de doelen was zogeheten hedgefondsen die speculeerden op een koersdaling met grote verliezen op te zadelen.

Hedgefondsen zijn investeerders die, anders dan doorsneefondsen, veel complexe beleggingstrucs toepassen om maximaal rendement te halen. Dit levert ze soms de kritiek op dat ze onethisch handelen in de jacht op winst.

Erg ongezond

"Het is wel grappig om te zien dat de kleine beleggers ook een keertje winnaar zijn en grote jongens weten te verstaan, maar dit gaat sowieso slecht aflopen", zegt Keyner, die de gezamenlijke acties op social media nooit eerder heeft meegemaakt. "Er zullen altijd slachtoffers zijn. Die hebben voor een veel te hoge prijs aandelen ingekocht en kunnen in enkele uren of zelfs minuten bij wijze een aandeel van 200 naar 30 dollar zien gaan. Na de heel snelle stijging, zet het neerwaartse effect vaak nog sneller in."

Voor de aandelenmarkt is de situatie rond GameStop, waarvan de beurswaarde in één week tijd vele malen over de kop ging, erg ongezond. De prijs van de aandelen staat namelijk in geen enkele verhouding meer tot wat het bedrijf presteert, zegt Keyner. "Het is eigenlijk erger dan het casino. Je hebt een versterkend effect. Al die mensen doen hetzelfde zonder goede reden, maar alleen omdat een hedgefonds daardoor wordt gedwongen uit te stappen. Het staat helemaal los van de daadwerkelijke onderneming, en slaat in economische zin helemaal nergens op. Een aandelenmarkt zou meer moeten zijn dan een casino op steroïden."

Risico's

Hoewel Keyner niet op een nieuwe financiële crisis door Reddit-beleggers rekent, zijn er volgens hem wel degelijk risico’s. Zo valt te denken aan de enorme verliezen die grote hedgefondsen oplopen, die daardoor kunnen omvallen. Als banken nog grote leningen hebben uitstaan bij die fondsen, kan dit ook de bankensector raken.

"Ik verwacht het niet, maar ik sluit het niet helemaal uit", aldus de VEB-bestuurder. "Een crisis begint vaak klein, maar tast na escalatie het vertrouwen aan. Als een groep consumenten of beleggers het vertrouwen verliest, dan heb je een hele keten die kan instorten. Toezichthouders zullen eerder willen ingrijpen om te voorkomen dat een vonk een veenbrand wordt, dus ik ben ervan overtuigd dat ze heel goed kijken naar dit soort chatrooms en dergelijke."