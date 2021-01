Novartis gaat helpen bij productie coronavaccin Pfizer/BioNTech

BASEL (ANP/BLOOMBERG) - De Zwitserse farmaceut Novartis gaat helpen bij de productie van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech om zo te kunnen voldoen aan de sterke vraag. Novartis is van plan vanaf het tweede kwartaal met de productie te beginnen, met leveringen in het derde kwartaal.

De vaccins zullen worden gemaakt bij een productiefaciliteit in Zwitserland. Het is niet bekend om wat voor hoeveelheden het gaat. De topman van Novartis heeft gezegd dat er gesprekken lopen met verschillende farmabedrijven om bij te springen bij de productie van vaccins of behandelingen tegen het coronavirus.

Eerder deze week maakte het Franse Sanofi ook bekend het coronavaccin van Pfizer/BioNTech te gaan produceren. Het zou gaan om meer dan 100 miljoen doses dit jaar. Sanofi werkt samen met branchegenoot GlaxoSmithKline aan een eigen vaccin. De komst daarvan liep onlangs vertraging op en nu verwachten beide bedrijven dat vaccin pas eind dit jaar op de markt te kunnen brengen.