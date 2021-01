Hoekstra: Nederlanders geven gespaarde miljarden zo weer uit

Ik snap de redenatie van Hoekstra totaal niet.



Als de lockdown voorbij is zal ik vaker naar de kroeg gaan dan tijdens de lockdown. Dat lijkt me logisch aangezien de kroeg dan open is. Maar ik ga niet vaker naar de kroeg dan pré-lockdown. Tijd is hier de beperkende factor, niet of de kroeg open is of het spaargeld.



Hetzelfde met vakanties, ik ga straks echt niet vaker op vakantie dan pré-corona...



Die zogenaamde kickstart gaat niet gebeuren. Geld blijft grotendeels gewoon geparkeerd staan.