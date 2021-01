Hoekstra: Nederlanders geven gespaarde miljarden zo weer uit

Precies zoals hierboven gezegd; Mensen die niet sparen hebben waarschijnlijk nooit gespaard. Mensen die sparen hebben dit waarschijnlijk altijd al gedaan. Uitzondering in deze tijd zijn de mensen die in de horeca en detailhandel werken en nu minder of geen spaarcapaciteit hebben. Ik ben een grote spaarder / belegger en weet in elk geval dat mijn geld voor het overgrote deel niet in de economie terechtkomt. Wellicht wel binnen nu en een jaar een woning kopen. Dan gaat mijn geld van de spaarrekening in de stenen.