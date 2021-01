ABP stapt uit Zuid-Koreaans nutsbedrijf vanwege kolencentrales

AMSTERDAM (ANP) - Pensioenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, heeft zijn belang in het Zuid-Koreaanse nutsbedrijf Korean Electricity Power Company (KEPCO) verkocht, omdat het bedrijf nieuwe kolencentrales gaat bouwen in Indonesië en Vietnam.

Naast KEPCO, verkocht ABP in 2020 haar belangen in nog zeven bedrijven vanwege plannen voor nieuwe of grotere kolencentrales. De bouw van kolencentrales verergert de klimaatcrisis en verslechtert de winstgevendheid van het bedrijf op lange termijn, zegt het fonds in een verklaring.

ABP had KEPCO laten weten grote bezwaren te hebben tegen de plannen voor de nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales. Omdat 51 procent van KEPCO in handen is van de Zuid-Koreaanse overheid, sprak het fonds samen met andere beleggers ook de Koreaanse regering aan op haar verantwoordelijkheid. Zuid-Korea is aangesloten bij het Klimaatakkoord van Parijs, maar ondanks allerlei toezeggingen blijft het land een van de grootste uitstoters van CO2.

ABP heeft ongeveer 3 miljoen deelnemers en is goed voor een vermogen van 493 miljard euro. Het fonds streeft naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050.