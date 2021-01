Acties kleine beleggers zorgen voor nervositeit op beurzen

Uitstekend dat de kleine man zich nu verenigt om die grote shortpartijen eens een keer aan te pakken. De grote hedgefondsen werken ook samen om bedrijven/koersen kapot te shorten om zo bakken met geld te verdienen. Om een voorbeeld te noemen, AMG werd in de zomer van 2018 ook door samenwerkende shortpartijen aangevallen. Eerst kwam er een grote shortpartij en enkele weken daarna zaten er nog een stuk of 10 in. Na wat uitzoek werk bleek dat diverse partijen op het zelfde adres/gebouw gevestigd waren. En nu de kleine man terug slaat ontstaat er plotseling commotie op Wall Street? Het is een grote boevenbende, prima dat ze nu worden aangepakt.