Acties kleine beleggers zorgen voor nervositeit op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag over een breed front omlaaggegaan. De beursgekte op Wall Street, waar een groep kleine beleggers de strijd is aangegaan met grote hedgefondsen, zorgde voor nervositeit op de markten. De kleine beleggers werken via sociale media samen om de koersen van bepaalde bedrijven flink op te drijven, met als doel om professionele investeerders, die speculeren op koersdalingen, uit te roken en op te zadelen met forse verliezen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent in het rood op 642,09 punten. De MidKap daalde een fractie tot 965,89 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,1 procent.

GameStop, dat ook een notering heeft in Frankfurt, steeg bijna 65 procent. De Amerikaanse gamewinkelketen was een van de eerste bedrijven waar de kleine beleggers zich via sociale media massaal achter schaarden. Het aandeel steeg daardoor in één week tijd met 1000 procent. Donderdag kelderde GameStop 44 procent op Wall Street, nadat de populaire beleggingsapp Robinhood besloot dat zijn klanten niet langer aandelen van het bedrijf konden bijkopen. De handelsbeperkingen worden volgens Robinhood vrijdag weer deels opgeheven.

In de AEX behoorde AkzoNobel (plus 0,9 procent) tot de schaarse stijgers. Het verfconcern heeft een bindend bod van 1,4 miljard euro uitgebracht op zijn Finse branchegenoot Tikkurila. Eerder deze maand maakte Akzo al bekend interesse te hebben in Tikkurila. Met het bod ontketent het bedrijf een overnamestrijd met het Amerikaanse PPG.

Signify zakt in Midkap

In de MidKap zakte Signify 2 procent. Het verlichtingsbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst, maar verwacht nog lang last te hebben van de effecten van de coronacrisis. Beursintermediair Flow Traders (plus 2,5 procent) profiteerde van een koopadvies van Jefferies.

In Stockholm werd Ericsson bijna 9 procent meer waard. De Zweedse maker van telecomapparatuur presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, dankzij sterke verkoop van apparatuur voor het nieuwe mobiele 5G-netwerk. SSAB steeg 7,7 procent. Het Zweedse staalbedrijf ziet af van de overname van het hoogovencomplex van Tata Steel in IJmuiden. De Zweedse kledingketen H&M boekte afgelopen kwartaal flink minder winst door de lockdowns en zakte 3,7 procent. Daimler won 0,5 procent in Frankfurt dankzij meevallende resultaten van de Duitse automaker.

De euro was 1,2120 dollar waard, tegen 1,2122 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 52,53 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 55,88 dollar per vat.