Waarde bitcoin neemt flinke sprong, mogelijk aangejaagd door Musk

"#bitcoin". Daarnaast plaatste hij een bericht waarin hij stelde dat het "achteraf gezien onvermijdelijk was". Het is niet duidelijk of hij daarmee specifiek doelt op de koersstijging van bitcoin.



Ik leg hem wel weer uit: met het GameStop debacle is aangetoond dat in de reguliere beurshandel o.a. hedge funds (tevens eigenaar van de broker waar je handelt en tevens eigendom van "neutrale" market makers die de markt mogen "pauzeren") zelf de regels van het casino bepalen en naar hun hand zetten.



Daarom schreef musk #Bitcoin. Omdat de prijsbepaling van Bitcoin niet gecentraliseerd is en geen wetten en regels heeft in het voordeel van "de grote partijen".



Als de Robin Hood (die eigendom van het hedge fund in kwestie) straks vrijuit gaat en de short squeeze in Melvin Capital niet plaats vindt. Dan zal de particulier massaal vluchten van aandelenmarkt naar eerlijke vrije markten wegens ingestort vertrouwen in brokers/market makers/aandelenmarkten.



DAT is wat Elon Musk bedoelde met "achteraf gezien zal dat onvermijdelijk blijken". Want in feite weten we nu alles al wat we hoeven weten over het beurs casino: je speelt tegen de eigenaren van het casino en als je dreigt te winnen, worden de spelregels veranderd zodat je verliest.