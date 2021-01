Rabobank gaat bemiddelen voor aanplant bomen in Afrika

De echte schuldige van teveel CO2 uitstoot is toename van bevolking. In vele landen gebeurt dit exponentieel, niet lineair. Dus straks van 7 miljard bewoners op aarde makkelijk naar 8 miljard. In bepaalde landen is de bevolking in 50 jaar verzesvoudigd. En arme mensen kunnen geen goede educatie krijgen en vallen ten prooi aan fanatiekelingen en honger.

Men kan beter de ware schuldige, de bevolkingstoename, proberen te beperken en geboortebeperking pleiten. Twee kinderen en dan genoeg. Hulp aan die landen zou met deze bepaling gepaard moeten gaan. Maar ook Nederland is redelijk vol en wordt voller.

Besef toch dat ieder gezin een auto of huis wil ( bomen moeten dan omgekapt worden) of een koelkast of een verwarming enz.

Eerst de echte oorzaak aanpakken en dat is toename van mensen.