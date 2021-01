Rabobank gaat bemiddelen voor aanplant bomen in Afrika

AMSTERDAM (ANP) - Rabobank en Microsoft slaan de handen ineen om de opslag van CO2 te bevorderen in ontwikkelingslanden. Daarvoor hebben ze een onlineplatform opgezet, waar grote bedrijven de aanplant van bomen in bijvoorbeeld Afrika kunnen financieren. Rabobank ziet het bemiddelen in vraag en aanbod van CO2-opslag als een mogelijk nieuw verdienmodel. Het project zit in de pilotfase, naar verwachting gaat het platform in 2022 live.

Het initiatief van Rabobank en de Amerikaanse technologiereus draait om het matchen van bedrijven die hun CO2-uitstoot moeten compenseren en kleinschalige boerenbedrijven die door boslandbouw CO2 uit de lucht kunnen halen. CO2 is namelijk de grote boosdoener voor klimaatverandering en bomen halen CO2 uit de lucht. Met zogenaamde ‘CO2-credits’ kopen grote bedrijven hun CO2-uitstoot af door boeren te betalen voor grootschalige boomaanplant.

Volgens de initiatiefnemers is CO2-opslag onmisbaar. Boslandbouw gaat klimaatverandering tegen doordat het de uitstoot compenseert die nu nog niet kan worden vermeden. Daarnaast willen Rabobank en Microsoft miljoenen kleine boeren in Afrika helpen om hun landbouw en hun inkomsten duurzamer te maken. Door naast hun gewassen bomen te planten, zou ook een veerkrachtiger landbouwsysteem ontstaan.